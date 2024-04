Elenoire Casalegno in volo sulle spiagge di Cayo Cochinos Video

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Isola dei Famosi al via tra due ore su Canale 5 e intanto i naufraghi si preparano con l’inviataper la direttaè già inper. Infatti la nuova inviata de L’Isola dei Famosi ha appena pubblicato undove si mostra in elicottero in compagnia di tre naufraghi. La nuova avventura con il reality è pronta a partire questa sera in prime time su Canale 5. Quest’anno alla conduzione ci sarà, come è noto, Vladimir Luxuria. Con lei in studio gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Mentresi occuperà dei 18 naufraghi: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel ...