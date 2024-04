Edoardo Franco | chi è il vincitore di MasterChef 12 ora all’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)è uno chef italiano diventato noto nel 2022 partecipando al talent show culinarioItalia. Nasce nel 1996 a Varese e si appassiona alla cucina fin da piccolo tanto da scegliere per il suo percorso di studi un indirizzo attinente al mondo della ristorazione. Frequenta un istituto alberghiero e una volta conseguito il diploma si trasferisce in Scozia, per la precisione a Edimburgo, con l’obbiettivo di scoprire culture diverse e di apprendere nuove ricette. Per mantenersi lavora come biker e barman ma dopo diversi anni nel Regno Unito decide di tornare in Italia per concentrarsi sul suo sogno di diventare uno chef. Sceglie di puntare su un talent show e per questo si iscrive alle selezioni per entrare nel cast diItalia. Supera i provini e i giudici Bruno Barbieri, Antonino ...