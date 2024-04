Eclissi totale di sole oggi 8 aprile | avrà una super corona | ma spunta l’incognita meteo Dove vederla

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 82024 – E’ un evento così tanto atteso da smuovere milioni di persone, in viaggio per inseguire l’di, lunedì 8, come un vero e proprio re si mostrerà con una ‘’ d’eccezione per rendere unica l’attesissimavisibile nell’America del Nord: la sua atmosfera più esterna, lasolare appunto, “potrà essere 5-6 volte più grande del diametro della stessa stella, a causa della concomitanza col periodo di massima attività solare”, spiega il neo presidente dell’Istituto nazionale di Astrofisica, Roberto Ragazzoni. Tutto questo tempo permettendo: esiste infatti un fattore "incognita", spiega Cristian Ferradas, ricercatore presso il Laboratorio di fisica ...

