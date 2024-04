Eclissi totale di sole | le cascate del Niagara invase dai turisti | la scienza alla prova

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un’disarà visibile l’8 aprile in Nord America, mentre è già passata all’alba sul Sud America (video sotto). Le terrazze sulledel, così come la metropoli texana di Ds si sono riempite di astronomi, curiosi e. Il momento topico giungerà attorno alle 20.30 ora italiana. Come un vero re, ilindosserà una ‘corona’ d’eccezione. La sua atmosfera più esterna, la corona solare appunto, “potrà essere 5-6 volte più grande del diametro della stessa stella” dice all’Ansa Roberto Ragazzoni, docente di astrofisica all’Università di Padova e neo presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Se ciò accadrà, sarà a “causa della concomitanza col periodo di massima attività solare”. Osservare ...

