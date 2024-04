Eclissi totale di Sole in Messico | Usa e Canada | la diretta video della Nasa

(Di lunedì 8 aprile 2024) È iniziata alle 12.39 locali nel Pacifico meridionale l’diche oscurerà i cieli in, Usa e. I primi ad assistere all’oscuramento (parziale) delsono stati gli abitanti di Mazatlan, in. Nelle prossime ore l’attraverserà il Nordamerica entrando dale procedendo diagonalmente dal Texas al Maine, prima di uscire dalorientale sulla Costa atlantica. È la primain questo secolo ad attraversare i tre Paesi, dopo quella del 2017 che oscurò prevalentemente gli Stati Uniti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

