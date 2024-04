Eclissi totale di sole in diretta video dagli Usa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – Astronomitaly ha organizzato unadell'didell'8 aprile 2024 per vederla insieme al proprio staff e con un collegamento diretto con l'inviato Leonardo dalle Cascate del Niagara. La particolarità delladell'di2024 sarà la possibilità di "vederla" live dallo spazio con una simulazione in tempo reale realizzata attraverso un Viaggio nel Cosmo 3D, proprio come se fossimo in orbita attorno alla Terra. Ecco come fare per seguire le dirette:FACEBOOK: https://fb.me/e/1UDaPTQFxYOUTUBE: https://www.youtube.com/live/xtljiIzkODY?si=J2U3xk9Lk9oLaEaJ