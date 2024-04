Eclissi totale di Sole | è tutto pronto | l’esperto a Notizie com | “C’è già la data della prossima”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 aprile 2024) Questa sera, lunedì 8 aprile, il mondo intero attende di assistere allo spettacolo dell’di. In Italia questo raro fenomeno non sarà visibile, tuttavia sarà possibile assistervi attraverso la diretta dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e non solo. (Nasa/Facebook) –.comChi vorrà, potrà seguire l’anche attraverso la direttapagina Passione Astronomia, che a partire dalle ore 19 sarà collegata direttamente col Messico, dove un gruppo dell’associazione si troverà sul posto per commentare le immagini minuto per minuto. Ne abbiamo parlato con Pasquale D’Anna, astrofilo e operatore astronomico, Ceo di Passione Astronomia. Cosa succederà questa sera?“L’comincerà intorno alle ...