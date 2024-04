Eclissi totale di Sole | a che ora e dove vederla

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’solare, uno spettacolo celeste affascinante e misterioso, sta per stupire il mondo. Con la sua capacità di trasformare il giorno in notte, questo evento attira l’attenzione di milioni di persone in tutto il globo. Ma dietro il fascino visivo si nascondono aspetti scientifici fondamentali che meritano una riflessione più approfondita. A spiegare il fenomeno è Roberto Ragazzoni, docente di astrofisica all’Università di Padova nonché neo presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, che all’Ansa ha spiegato che la corona solare “potrà essere 5-6 volte più grande del diametro della stessa stella, a causa della concomitanza col periodo di massima attività solare”. Quando ci sarà: gli orari L’attesissimasolareavverrà in giornata con gli orari per osservarla che variano a seconda delle ...

Roma, 8 aprile 2024 – E’ un evento così tanto atteso da smuovere milioni di persone, in viaggio per inseguire l’ Eclissi totale di sole . oggi , lunedì 8 aprile , come un vero e proprio re si mostrerà ... (quotidiano)

Follia Eclissi in Nord America, migliaia radunati a Stonehenge II - Roma, 8 apr. (askanews) – Nel parco di Stonehenge II di Ingram, in Texas, una replica dello storico sito britannico, si sono radunati osservatori da tutto il mondo per vedere l’Eclissi di sole, accamp ...askanews

Oggi l’Eclissi totale di sole in Nord America: dove vederla online in diretta streaming - La diretta streaming partirà alle ore 19 commentata dall'astrofisico Gianluca Masi che trasmetterà da Manciano in provincia di Grosseto ...intoscana

L’Eclissi totale di Sole non è un evento raro, ma questa è un caso particolare: ecco perché - "Il cono d’ombra viaggia dal Messico al Canada, attraversando gli Usa: saranno milioni quelli che si sposteranno per poterla vedere" ...ilfattoquotidiano