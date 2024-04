Eclissi solare totale | oltre 4 minuti di buio in Texas

(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) – Più di quattrodisi sono avuti in, a partire dalle 14,40 (le 20,40 in Italia), rendendo il paesaggiocome la notte. Le temperature nella zona sono scese, passando dall'umidità soffocante al freddo in pochi. I fenicotteri si sono radunati insieme in mezzo allo stagno e così

In diretta dall’America: Eclisse Totale di Sole. Meteo incerto in varie località. Milioni con gli occhi all’insù - Mazatlán. Messico, ore 19:27 italiane. Ore 19:19 italiane, l’Eclissi sta rapidamente avanzando in Messico. Dallas, invasa di turisti da tutto il Mondo vede il sole, nonostante le previsioni fossero ...meteogiornale

Usa: Eclissi solare totale in corso negli Stati del Midwest - Washington, 8 apr. (Adnkronos) - L'Eclissi solare totale è ora visibile nelle città e nei paesi del Midwest degli Stati Uniti. Dopo il Texas, il Missouri e l'Indiana, il sole si è eclissato nell'Ohio, ...lanuovasardegna