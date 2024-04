Eclissi solare totale | oltre 4 minuti di buio in Texas

(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) –quattrodiinquando, a partire dalle 14,40 (le 20,40 in Italia), il paesaggio è diventatocome la notte. Le temperature nella zona sono scese, passando dall’umidità soffocante al freddo in pochi. Intanto, secondo quanto raccontato alla Cnn da un membro dello staff dello zoo di Dallas dopo aver osservato il comportamento degli animali al passaggio dell’, i fenicotteri si sono radunati insieme in mezzo allo stagno e così hanno fatto anche i pinguini per proteggersi. L’è visibile in 15 Stati Usa, ora nelle città e nei paesi del Midwest. Dopo il, il Missouri e l’Indiana, il sole si è infatti ...

