Eclissi solare totale 2024 | aggiornamenti in tempo reale

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 8 aprile 2024) Storia dellesolari e pionieri dell’astronomia Per secoli, le persone hanno manifestato un vivo interesse nel poter osservare lesolari. Dagli astronomi con attrezzature personalizzate ai gruppi che si radunano con occhiali speciali, questo fenomeno ha sempre affascinato l’immaginazione umana. Le prime immagini di un’Nel 1860, Warren de la Rue immortalò con il Fotoeliografo di Kew ciò che viene considerata la prima fotografia di un’del sole, scattata a Rivabellosa, in Spagna. Questo strumento, una combinazione di telescopio e fotocamera, fu appositamente costruito per fotografare il sole. Registrazioni storiche Quarant’anni dopo, Nevil Maskelyne, mago e L'articolo proviene da News Nosh.