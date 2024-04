Eclissi 8 aprile 2024 | perché non si vede in Italia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mentre in Messico, Stati Uniti e Canada, a partire dalle 15.42 di oggi ora locale (le 17.42 da noi), saranno tutti con il naso all’insù per godersi l’totale solare, innon avremo questa fortuna. E il motivo è presto detto. Nel caso dell’dell’8la nostra nazione non si trova nel punto astronomico giusto per farci assistere allo spettacolo della Luna che si frappone tra la Terra e il Sole. Ma vediamo nel dettaglio. Si ha unsolare quando la Luna, mentre compie il suo giro attorno alla Terra, si inserisce tra il nostro pianeta e il Sole a una giusta distanza, provocando un allineamento delle tre parti in causa. Avremo untotale o parziale a seconda che la Luna si sovrapponga al Sole, coprendolo totalmente o parzialmente. ...