Ecco il vincitore di LOL 4

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il cast di Lol 4 (Us) Dopo 6 ore di battute, sketch e tentativi di trattenere le risate, anche LOL 4 ha il suo. Sono state rilasciate questa mattina le ultime due puntate di LOL – Chi Ride è Fuori in cui tutti i concorrenti rimasti in gara sono crollati dal ridere, tranne uno. Attenzione spoiler!!! Se non avete ancora visto gli episodi finali e non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite nella lettura di questo articolo. Giunto alla sua quarta edizione, il comedy show targato Prime Video si è reso protagonista di un’edizione comunque riuscita. Dopo il boom iniziale, LOL aveva perso il piglio e la forza, ma soprattutto la spontaneità. Cifra invece distintiva di questa quarta edizione, dove i comici e le dinamiche create sono riusciti a tenere alto l’interesse e a far ridere senza cadere nello scontato o nel forzato (tranne in qualche caso). Merito di ...