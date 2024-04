Ecco il progetto per la riqualificazione dell’area verde in via Enrico Fermi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 8 aprile 2024 – Il Comune di San Giovanni Valdarno, con l’intento di valorizzare il patrimonio pubblico per renderlo disponibile alla collettività, ha assegnato ad un operatore economico, tramite bando pubblico, la concessionecomunale di via. L’obiettivo è quello di riqualificare lo spazio e potenziare lo sviluppo del territorio mediante attività volte alla promozione dello sport, inteso come momento di aggregazione sociale e crescita culturale per ciascun individuo. Alla conferenza stampa di questa mattina nell’ex sala giunta del palazzo comunale, erano presenti il sindaco Valentina Vadi, Matteo Cavoto che, insieme al padre Luciano, è risultato aggiudicatario della concessione per la valorizzazionee l’architetto Claudio Lastrucci, il progettista. Nel quartiere Lucheria, tra via ...