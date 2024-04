“E sono due | tanti auguri” Aurora Ramazzotti | fan felicissimi dopo il gossip sul secondo figlio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un vero e proprio colpo di scena per i fan di, che hanno veramente pochi dubbi. Infatti, sarebbe in arrivo ilper l’influencer e ovviamente nonna Michelle Hunziker e nonno Erosne sarebbero più che felici. C’è una cosa che tutti hanno notato e quindi è stato immediatamente posto l’accento su questa importante questione. Infatti,potrebbe essere in attesa del. E arriverebbe appena un annola nascita del piccolo Cesare, che ha festeggiato questo traguardo proprio recentemente. Michelle Hunziker aveva commentato così il compleanno dell’adorato nipote: “, hai portato gioia infinita nella vita di tutti noi che ...