È morto Niccolò Guarino | l’escursionista di 30 anni precipitato dalla ferrata Crench | Orzinuovi in lutto

(Di lunedì 8 aprile 2024) Non ce l’ha fattadi 30domenica pomeriggionel territorio di Idro, in provincia di Brescia. Il giovane era stato trasportato in condizioni disperate alla Poliambulanza di Brescia ma lunedì pomeriggio è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. Il trentenne, residente ad, stava affrontando un’escursione piuttosto difficile e quando si trovava a circa 660 metri di quota èin un canalone da un altezza di cinquanta metri. Sul posto era intervenuta una squadra del Soccorso alpino che era riuscita a portare il ferito sull’elisoccorso decollato per l’emergenza da Milano. Questo è l’ennesimo incidente avvenuto in ...