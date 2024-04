È iniziata l’eclissi solare E se non ti trovi in Messico | Usa o Canada ecco come vederla

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ènel Pacifico meridionaletotale di Sole che oscurerà i cieli in, Usa e. I primi ad assistere all’oscuramento (parziale) del Sole sono stati gli abitanti di Mazatlan, in. Poi l’evento procederà diagonalmente dal Texas al Maine, prima di uscire dalorientale sulla Costa atlantica. Si può ammirare anche dall’Italia grazie a diverse dirette streaming che inizieranno a partire dalle ore 19 italiane. L’Istituto Nazionale di Astrofisica trasmette l’evento sui suoi canali Facebook e Youtube, e il Virtual Telescope Project, che ha in programma una diretta sul suo sito in compagnia di numerosi astrofotografi americani.di oggi è particolare perché per ammirare un evento simile dall’Italia dovremo aspettare fino al 2 ...

