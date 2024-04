Due operai schiacciati da pesanti lastre di vetro | uno è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) La Spezia, 8 aprile 2024 –incidente sul lavoro poco dopo le 11 in un cantiere navale a La Spezia. Duedi una ditta in appalto sono rimastiin seguito alla caduta di quattrodi. Uno dei due ha avuto le conseguenze peggiori: ha riportato gravi fratture alle gambe. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea e sottoposto subito a una delicata operazione a entrambi gli arti. Al termine dell’operazione è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Meno gravi fortunatamente le condizioni dell’altroo, che ha riportato la frattura del femore. Anche lui è stato trasportato in ospedale, in codice giallo. Non è chiaro come sia accaduto l’incidente, toccherà agli ispettori dello Psal ...