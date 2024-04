Due naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024 hanno già litigato? Lo scoop

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 8 aprile 2024)deiprenderà avvio questa sera lunedì 8 aprile, ma il clima che si respirerebbe in Honduras sarebbe già molto teso e potrebbe non facilitare il compito di Vladimir Luxuria. Infatti, come rivelato in anteprima da un noto esperto di gossip, dueavrebbero già discusso per una motivazione piuttosto particolare. Dunque, sembra iniziare col botto la nuova edizione del reality.dei: dueavrebbero avuto un’accesa discussione I concorrenti dedeisi trovano da alcuni giorni in Honduras in attesa di andare a vivere per diverse settimane sulla spiaggia messa a disposizione dal reality condotto da Vladimir ...