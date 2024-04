Due incendi a Trigoria e a Roma in via Figliolini con 100 persone evacuate | Scappati nel cuore della notte

Una Volkswagen Up è andata a fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 5 aprile, in via San Marco nel centro di Milano . L'incendio ha coinvolto anche altre due auto parcheggiate .Continua a leggere (fanpage)

Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza sono intervenute per spegnere un incendio Scoppia to in un magazzino di Bovisio Masciago. Due persone , bloccate al primo piano del palazzo, sono ... (fanpage)

Monreale – Un incendio ha distrutto due auto vetture parcheggiate in via Pezzingoli a Monreale nella notte. Le auto , di proprietà di una coppia di coniugi residenti nella zona, sono state ... (monrealelive)

Sfruttamento del lavoro e contributi non pagati, sequestrati due laboratori tessili ad Istrana. Spunta l'ombra del caporalato - ISTRANA (TREVISO) - Sequestrati due laboratori tessili, lavoratori in nero e nel degrado in due laboratori tessili che non versavano i contributi al Fisco. Le Fiamme Gialle di Treviso ...ilgazzettino

Due incendi nella notte, a Nova Ponente e a Glorenza - Vigili del fuoco mobilitati per la rimessa di un maso distrutta dalle fiamme in Val d'Ega e per alte fiamme nel centro di riciclaggio del centro venostano ...rainews

Caos sul lungomare di Grottammare. incendia gli oggetti che ha in casa: “Mi hanno fatto la macumba” - GROTTAMMARE. Scene di follia sul lungomare di Grottammare. Intorno alle 18 infatti i vigili del fuoco sono stati chiamati per due volte ad intervenire nello stesso punto e sempre per l’incendio di alc ...lanuovariviera