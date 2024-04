Droni contro la centrale di Zaporizhia Qual è la situazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Invito ad astenersi da azioni che contraddicono i cinque principi dell’Iaea e mettono a rischio la sicurezza nucleare”. A mandare questo messaggio è stato Rafael Grossi, presidente dell’International Atomic Energy Agency (sul cui profilo X è stata rilanciata la dichiarazione dell’esponente di spicco), dopo che domenica 7 aprile la Federazione Russa ha dichiarato che l’infrastruttura dellanucleare di Enerhodar, sita nell’oblast die militarmente occupata dalla forze armate russe, è stata colpita in tre diversi attacchi da quelli che si presumono essereucraini. Le forze ucraine hanno negato le accuse rivolte loro: “L’Ucraina non è stata coinvolta in alcuna provocazione armata sul territorio della Znpp (Zaporizhizhia Nuclear Power Plant), che è illegalmente occupata dalla Russia”, ha detto all’Ukrainska Pravda ...