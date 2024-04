Droni a Zaporizhzhia | colpito l’involucro di un reattore della centrale | 3 morti L’Aiea | «Rischio di un grave incidente nucleare»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 aprile 2024) «Una chiara violazione dei principi fondamentali per la protezionepiù granded’Europa». Con queste parole il direttore generale delRafael Grossi ha denunciato gli «attacchi sconsiderati» che nella notte sono stati lanciati contro l’areadi, regione dell’Ucraina occupata dai russi. In passato l’impianto era finito pericolosamente nel mirino deie dell’artiglieria russa come obiettivo indiretto – con l’indebolimento dei sistemi che lo alimentano -, e il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica aveva dovuto sottolineare quanto tutto ciò sia estremamente pericoloso e di alcun interesse strategico. Ma è la prima volta che la ...