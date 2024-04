Drogba elogia Osimhen | «Assurdo il gol al Monza Io non sarei mai andato su quel pallone»

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il gol di ieri di Victorcontro ilha stupito anche Didier. Ai microfoni di Foz Sports ha commentato il gol del nigeriano.ha infatti segnato il momentaneo 1-1 contro ilrealizzando un gol di test praticamente impossibile per chiunque altro calciatore. L’attaccante del Napoli ha preso ila 2 metri e 23 centimetri di altezza, un gesto atletico che appartiene più all’Nba che al calcio.: «Appena l’ho visto ho pensato “Oh Dio! Si è fatto male» Le parole di: «Ho visto Victor faregol contro il. Oh Dio! Si è fatto male, ho pensato. Io non cisula palla, è da pazzi. Un gol ...

Roma, Mourinho a muso duro su rinnovo contratto e vicenda Superlega: Mourinho elogia il Napoli. Della crisi del Napoli non si fida: " Sono i campioni e lo sono con ... Drogba più forte di loro due Era diverso. Sono tutti giocatori diversi. È difficile paragonare. ...

Mondiali, Francia: il nuovo Griezmann l'arma in più di Deschamps per vincere in Qatar: Ecco un passaggio dell'articolo de L'Equipe in cui si elogia il 'nuovo Griezmann ' versione mediano:... Didier Drogba , e da un centrocampista vero, Paul Pogba , che sta seguendo le imprese dei Bleus ...