Droga | blitz DDA contro mafia nigeriana e “Casalesi” | 24 indagati

(Di lunedì 8 aprile 2024) Perugia. Circa 250 chili di eroina, stoccata a Perugia e distribuita tra Umbria, Marche, Toscana e Campania. Un business che avrebbe unito la criminalitàe i. Un rifornimento quotidiano delle piazze di spaccio per affari stimati in 15 milioni di euro. È l’esito dell’indagine dei carabinieri nel Nucleo investigativo del comando provinciale dei Perugia, coordinata dalla Direzione distrettuale antidi Perugia che ha portato il gip del capoluogo umbro a emettere un’ordinanza di custodia cautelare per 24 persone che contesta l’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le misure sono state eseguite tutte, ad eccezione di 4 per i quali sono in corso le ricerche anche all’estero. L’operazione, sottolinea la Procura guidata da Raffaele Cantone, è il seguito di una ...