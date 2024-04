Dragoni | la CO2 e la malinformazione

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 8 aprile 2024) Fabio, editorialista de La Verità, intervistato su La7 a PiazzaPulita ha rilasciato una dichiarazione sulla Co2 che vediamo rilanciare da tanti in maniera assolutamente acritica, senza alcun approfondimento. Riteniamo le cose vadano spiegate meglio di quanto non ha fattoin televisione. Dice: Noi abbiamo un caso di scuola, che è il 2020, nel 2020 tutto il mondo ha chiuso, le emissioni di Co2 a livello mondiale, lo documento nel mio libro, sono diminuite del 5%. Sapete che cosa è successo alla Co2 nell’atmosfera? Assolutamente nulla. È continuata a crescere per i fatti suoi. Ci ha fatto un po’ sorridere il richiamo al suo libro, come se il suo libro fosse l’equivalente di una pubblicazione scientifica, sia chiaro: il dato che riporta è corretto. Quello che manca è l’analisi di quel dato, quell’analisi che può ...