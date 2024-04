Dopo Monkey Man Dev Patel meriterebbe di diventare il prossimo James Bond

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mi ci è voluto un po' per decidere di entrare nel club dei sostenitori di DevcomeMan, però, è sicuramente in grado di convertire a quel desiderio chiunque.aver visto il film, mi sono convinto che scegliere qualcun altro per il ruolo sarebbe un'occasione tragicamente mancata - mi dispiace, Aaron Taylor-Johnson. Non è nemmeno vero cheMan sia un film così. Ambientato in India, è una frenetica e cinetica storia di vendetta, conal suo debutto alla regia, che vede il suo personaggio, Kid, rintracciare e massacrare violentemente i funzionari governativi corrotti che hanno ucciso sua madre e messo a fuoco la sua casa quando era bambino. La prima immagine che vediamo è quella di Kid ...