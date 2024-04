Dopo le inchieste il Pd lancia un codice etico per i candidati | ma lo scontro con il M5s non si ferma

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il Pd presenta oggi undi autoregolamentazione per i suoi: è valido per le elezioni in Campania, ma potrà allargarsi. Era in lavorazione da tempo, ma arriva proprio quando diversestanno toccando esponenti del partito. Ancora tensioni con il M5s, Conte: "Schlein vuole trasformare i dem o farsi trasformare?".

Alberto Nerazzini a TvBlog: “100 minuti Una scommessa in una rete che sta andando bene” - Debutta questa sera su La7 un nuovo programma d'inchiesta, 100 minuti. Alla guida, insieme a Corrado Formigli, Alberto Nerazzini ...tvblog

