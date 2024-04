Dopo la promessa di vendetta l' Iran fa chiarezza | no al coinvolgimento diretto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) La guida suprema dell', l'ayatollah Ali Khamenei, ha escluso l'invio di «volontari» nei Territori palestinesi, indicando che la Repubblica islamica non vuole essere coinvolta direttamente nella guerra in corso nella Striscia di Gaza. Nell'ambito di un evento annuale che si tiene alla fine del mese sacro islamico del Ramadan, Khamenei ha incontrato ieri alcuni studenti universitariiani e rappresentanti delle associazioni studentesche. Rispondendo alla domanda di uno studente, l'ayatollah ha affermato: «Siate certi che se fosse possibile inviare giovani uomini in Palestina, sarebbe già stato fatto». Le dichiarazioni giungono nel contesto delle crescenti pressioni degli ultraconservatori per spingere Teheran a intervenire in favore del movimento islamista palestinese Hamas nella guerra contro Israele a Gaza. Le autorità ...