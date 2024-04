‘Dopo di Noi’ | ecco la struttura per disabili nel nome dell’ex vicesindaco

(Di lunedì 8 aprile 2024) Treia (Macerata), 8 aprile 2024 – Inaugurata la"Dopo di noi", un centro socio-educativo-riabilitativo in località Santa Maria in Selva a Treia. L’iniziativa è stata possibile grazie ai fondi europei gestiti dal Gal Sibilla attraverso un bando che prevedeva il miglioramento delle strutture speciali welfare all’interno del cratere sismico. "La realizzazione di questa realtà ha visto una compartecipazione finanziaria, pari al 20% ciascuno, da parte dei Comuni di Corridonia, Mogliano, Pollenza, Petriolo, Treia ed Urbisaglia – ha dichiarato il sindaco di Treia, Franco Capponi –. Tuttavia, lasarà al servizio anche degli altri Comuni dell’Ats 15, ovvero Appignano, Macerata e Montecassiano". Con i finanziamenti ottenuti, pari a 250 mila euro dal Gal Sibilla ed altri 100 mila dalla compartecipazione dei Comuni soci, è stata realizzata ...

