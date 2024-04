Dopo aver fatto 30 l’Inter fa 31 | Udinese battuta | cade un record storico della Juventus

(Di lunedì 8 aprile 2024) Davide Frattesi è l’uomo del match:-Inter la decide lui, al 95?. Ancora una magia dei nerazzurri, che conquistano l’ennesimo successo di una stagione da applausi, battendo in trasferta l’per 2-1, con una splendida rimonta. La vittoria del 20° Scudetto è sempre più vicina. Una partita rocambolesca quella di stasera, con Samardzic che ha portato in vantaggio i padroni di casa al 40?. Perhanno risposto prima Calhanoglu su calcio di rigore e poi, nel recupero, il neo entrato Frattesi.fa 31,Juvescrivesu! I bianconeri, col successo di oggi, fare un primato: i nerazzurri, infatti, ...

Un uomo di 32 anni del tagiki stan, colpito da mandato di arresto internazionale "per essersi arruolato nelle fila dello Stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014 ", è stato ... (ilgiornaleditalia)

La storia di Mamdouh Assan: dall'Egitto alle notti alla stazione di Reggio Emilia. Ma dopo una serie di traversie è infine riuscito a trovare un impiego come muratore (notizie.virgilio)

Dati di vendita UK di Marzo 2024: Helldivers 2 supera Spider-Man 2 - News Playstation 5 - Come ogni martedì è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam. Dopo aver ceduto la vetta della top 10 a… Leggi ...informazione

Serie A: a Udine, Inter batte Udinese 2-1 CRONACA e FOTO - Udinese-Inter 1-2 CRONACA nel Monday Night che chiude la 31esima giornata di Serie A Al 55' Udinese-INTER 1-1 - Rete su calcio di rigore di Calhanoglu Al 40' UDINESE - Inter 1-0 - Rete di Samardzic. L ...ansa

LAZIO: NESSUNA LESIONE PER IMMOBILE, ALTRI PER ROMAGNOLI - Oltre al danno, anche la beffa. Perché la Lazio di Igor Tudor, Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, rischia di perdere per un po' due titolarissimi. Si tratta di Immobile e Romagnoli, usciti ac ...informazione