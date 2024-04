Donna trovata morta in un’ex chiesetta | il cadavere ha una profonda ferita sul collo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un taglio profondo taglio ale varie ferite all’addome. Così si è presentato al medico legale il corpo della giovanevenerdì 5 aprile indiroccata sulle montagne di La Salle, in Valle d’Aosta. La ragazza indossava un paio di leggings e una felpa. Vicino a lei c’era una confezione di marshmallow. A terra erano visibili macchie di sangue e tracce di trascinamento: segno che il corpo è stato trasportato all’interno dell’ex cappella. A segnalare ilalle forze dell’ordine un uomo che stava facendo una passeggiata nei boschi. La Procura indaga per omicidio. La giovane non ancora identificata Secondo quanto si apprende, la vittima sembrerebbe una “ragazza molto giovane, sui 20 anni ma forse anche meno, probabilmente ...

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio in merito al ritrovamento del corpo di una ragazza nella chiesetta diroccata di frazione Equilivaz, sopra La Salle. Lo ha appreso l'ANSA. Da ... (quotidiano)

Nuovi det tagli sul ritrovamento del cadavere di una Donna in una chiesetta diroccata nella frazione Equilivaz del comune di La Salle, in Valle d'Aosta (notizie.virgilio)

È caccia in tutta la Francia alla Donna che voleva far cadere van der Poel: “Chi la conosce parli” - È ricercata in tutta la Francia la Donna che con un gesto tanto sciagurato quanto volontario ha provato a far cadere Mathieu van der Poel involato verso ...fanpage

Donna trovata morta in una chiesetta diroccata: aveva un profondo taglio al collo, si indaga per omicidio ad Aosta - La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio in merito al ritrovamento del corpo di una ragazza nella chiesetta diroccata di frazione Equilivaz, sopra La Salle. Lo ha appreso l’ANSA. Da que ...gazzettadiparma

Donna uccisa in Valle d'Aosta trovata con tagli all'addome e al collo: cadavere trascinato dopo l'omicidio - Nuovi dettagli sul ritrovamento del cadavere di una Donna in una chiesetta abbandonata nella frazione Equilivaz del comune di La Salle, in Valle d'Aosta ...notizie.virgilio