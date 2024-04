Donna trovata morta a Aosta | i punti oscuri del giallo | taglio al collo | tracce di trascinamento | il mistero del furgone rosso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il suo corpo senza vita giaceva in terra, rivestito con gli ultimi abiti indossati: leggins, felpa, una giacca a vento e scarpe da ginnastica ai piedi. e sotto i vestiti, dietro quell’identità, i tanti misteri che motivano ildella giovanesenza vita venerdì 5 aprile nella cappella diroccata sopra La Salle in Valle d’. Sul corpo, trovato sul sentiero di un bosco, oltre a varie ferite all’addome la vittima aveva anche un profondoal. L’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria per chiarire le cause del decesso – e in programma domani (martedì 9 aprile) – dovrà chiarire le cause del decesso. Una morte su cui, con il passare delle ore, crescono interrogativi e sospetti.ad, tutti i misteri della ...