Donna travolta e uccisa da un ubriaco sulle strisce pedonali

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 8 aprile 2024) Alseno, piccolo comune in provincia di Piacenza, è stato teatro domenica pomeriggio di un terribile incidente stradale. Come riporta IlPiacenza, unadi 91 anni è stata investita ementre attraversava la strada in via Bellini. L'impatto col furgone bianco è stato violentissimo, e...