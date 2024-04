Donna strangolata con un laccio a Siena | chiesto l’ergastolo per i due sospetti assassini

(Di lunedì 8 aprile 2024) Zio e nipote, entrambi ucraini, accusati dell’omicidio di Anna Maria Burrini. “Azione barbara per impossessarsi di soldi e gioielli”.

Una donna di 77 anni, Maria Atzeni, è stata trovata morta in casa con evidenti segni di percosse. Sarebbe stata strangolata : fermato il figlio 43enne. Il delitto si sarebbe consumato al culmine di ... (fanpage)

Omicidio Annamaria Burrini a Siena, chiesto l’ergastolo per zio e nipote: strangolarono l’81enne per rapinarla - L'omicidio di Annamaria Burrini risale al 26 settembre 2022: oggi 8 aprile 2024 il pm ha chiesto l'ergastolo per i presunti autori ...tag24

strangolata e gettata dal quarto piano. La vittima è una 46enne residente a Colli del Tronto - C.S., una 46enne brasiliana originaria di Rio de Janeiro, è stata trovata morta, strangolata e poi gettata dal quarto piano di un condominio del centro che si trova sul litorale romano. La Donna era ...lanuovariviera