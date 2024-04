Domanda GPS 2024 | Tfa sostegno e percorsi abilitanti | facciamo chiarezza QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 8 aprile alle 14 | 30

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) aprono a breve e Orizzonte Scuola è al tuo fianco per aiutarti a districarti tra le novità e le procedure. L'articolo .

domanda Aggiornamento GPS docenti 2024 /2026 che partirà in leggero ritardo rispetto alle previsioni ma sempre a breve: il via è previsto intorno alla metà di aprile, subito dopo il parere del CSPI ... (orizzontescuola)

Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) aprono a breve e Orizzonte Scuola è al tuo fianco per aiutarti a districarti tra le novità e le ... (orizzontescuola)

Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) aprono a breve e Orizzonte Scuola è al tuo fianco per aiutarti a districarti tra le novità e le ... (orizzontescuola)

Supplenze GPS docenti 2024/2026: servizio MAD prestato senza titolo: quando sì e quando no al punteggio - Avvicinandosi la Domanda di aggiornamento GPS docenti 2024/2026 aumentano sempre più i quesiti degli aspiranti, in attesa di poter compilare e inoltrare la Domanda.orizzontescuola

Come cambiano le graduatorie GPS 2024: addio alla MAD, ora c’è l’interpello - In questo modo saranno sgravate le segreterie della grande mole di lavoro dovuta appunto dalla MAD, Domanda di messa a disposizione. Quando non sarà possibile assegnare una cattedra vacante attingendo ...informazionescuola

Aggiornamento graduatorie GPS 2024: domande non prima del 15 Aprile - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per la nuova informativa sull'aggiornamento delle GPS. Ecco tutte le novità previste e le ultime notizie sulle graduatorie per le supplenze ai do ...ticonsiglio