Divieti e Preparativi in Vista del Giro d' Abruzzo | Attenzione alle Modifiche alla Viabilità

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pescara - Pescara si prepara ad accogliere la prima tappa deld’, un evento ciclistico di rilievo che coinvolgerà diversi comuni della regione. La corsa, che partirà da Vasto e arriverà a Pescara, attraverserà anche Cepagatti, Pianella, Santa Teresa di Spoltore, Villa Raspa, Spoltore e Montesilvano Colle. In previsione del passaggio dei ciclisti, sono già in vigore i primi. A partire d8 di oggi, è vietata la sosta in piazza Duca e via Cavour. Domani, il divieto si estenderà a piazza Duca degli Abruzzi, via Cavour, via Martiri di Cefalonia, via Nazionale Adriatica Nord (nel tratto tra l'intersezione con via de Gasperi a Montesilvano e l’incrocio con via Gioberti), via Gioberti e l’area parcheggio tra via Pasolini e via Castellamare Adriatico. Inoltre, via Nazionale sarà chiusa ...