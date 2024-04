Disforia di genere | la procura valuta la relazione del ministero Ma la regione | “A noi non è pervenuta”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Firenze, 8 aprile 2024 – Non si placa la polemica politica sul casodi. Mentre iltore capo di Firenze, Filippo Spiezia, fa sapere che sul centro di Careggi “noi siamo stati notiziati dellaispettiva” deldella Salute “e la stiamondo”, il governatore della Toscana Eugenio Giani tiene invece a precisare che allanon èalcunae che “quelli che sarebbero i contenuti delladeldella Salute li ho letti sul giornale”. "Sinceramente – ha sottolineato ancora il presidente della– vedo una tendenza preoccupante che è quella del venire meno da parte di alcuni esponenti del centrodestra del ...

