Dire Straits Legacy | nuova data romana

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo i grandi successi del 2023, anno terminato con quattro date sold out inZelanda, continua il 4U World Tour dei DSL*ripartito da Helsinki a marzo e che il 15 aprile tornerà in Italia per unaesclusiva. Lunedì 15 alle ore 21, infatti, dopo il tutto esaurito del 30 novembre scorso, i DSL*sarannomente all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, alla Sala Santa Cecilia. Il “4U” – per te – è una dedica speciale per i fan (che da più di 10 anni seguono il gruppo in tutto il mondo), e per due persone speciali che hanno fatto parte del gruppo per anni: il manager Riccardo Locatelli e il chitarrista Jack Sonni. Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk ...