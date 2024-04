(Di lunedì 8 aprile 2024)sta vivendo un momento molto positivo. Latelevisiva, infatti, continua a intrattenere gli appassionati di calcio con le sue interviste a bordo campo, maè anche presente in radio con il suo impegno daradiofonica. Anche la vita privatapresentatrice tv va a gonfie vele. L’amore con Loris Karius verrà coronato, a breve, dal matrimonio e la coppia ha già accolto, lo scorso 16 agosto, la nascitapiccola Aria.è anche una vera e propria regina di stile, visto che sceglie, per i suoi appuntamenti televisivi e non, deimai banali e che sono, spesso, fonte d’ispirazione per tutte le donne. Con l’arrivo ...

La giornalista e conduttrice si sposerà in estate con il suo fidanzato, portiere tedesco in forza al Newcastle (golssip)

Diletta Leotta stregata dai toni fluo, i look coloratissimi della conduttrice - Diletta Leotta è anche una vera e propria regina di stile, visto che sceglie, per i suoi appuntamenti televisivi e non, dei look mai banali e che sono, spesso, fonte d’ispirazione per tutte le donne.dilei

La corsa di Catania verso il cielo con palazzi sempre più alti. Esperto: «Torri per pochi, aumenteranno i costi sociali» - Una corsa verso il cielo presentata con un'occasione di rigenerazione urbana. Ma da considerare non ci sono soltanto i profili estetici.meridionews

Smacco della Germania all'Italia: Leotta "rimbalzata"... - Diletta Leotta è stata rimbalzata dai buttafuori del Berghain, club super cool di Berlino, nonostante la nostra si sia presentata con sorriso smagliante e un cappotto giallo peloso. Roba che al ...ilgiornale