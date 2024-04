«Dignitas Infinita» | la dichiarazione del Vaticano | dal divieto alla maternità surrogata alla condanna del cambio di sesso

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dignitàè il titolo e la parola chiave dellafirmata dal cardinale Victor Manuel Fernández, responsabile del Dicastero per la dottrina della fede. Ildice noe al suicidio assistito. «Indegno che in alcuni paesi gli omosessuali siano perseguitati.disolo in caso di anomalie»