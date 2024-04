Diffidati Udinese-Inter | nerazzurri a rischio squalifica in vista del Cagliari

Leggi tutta la notizia su sportface

ecco chi sono iindel prossimo match contro il. La squadra nerazzurra gioca contro i friulani con tre giocatori che, in caso di ammonizione, verranno fermati per un turno dal giudice sportivo. Si tratta di Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan e Benjamin Pavard, tre pedine chiave per Inzaghi, un giocatore per ciascun reparto: questi giocatori rischiano di essereti qualora dovessero rimediare un cartellino giallo al Bluenergy Stadium, fatto che li costringerebbe a saltare l'impegno casalingo contro i sardi.