Difetti occhi bimbi non diagnosticati in 20% casi, arriva guida per genitori - Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - "La visita oculistica prescuola è fatta tardi, va fatta prima perché gli occhi dei bambini con Difetti non diagnosticati sono oltre il 20% dei casi". E' l'allarme che ...notizie.tiscali

Malattie agli occhi. Prevenire sempre - di Guido Guidi Guerrera Prevenzione. È la parola d’ordine per ridurre i rischi di eventuali patologie. Vale per ogni ramo ...quotidiano

Il dottor Giovanni Esempio, oculista di Ispra da più di 40 anni, conosciuto in tutto il Varesotto: «Una professione che è una vocazione» - L'ortottista è una figura sanitaria laureata in ortottica e assistenza oftalmologica, pur non essendo medico ha buone competenze nella riabilitazione visiva, nell'esecuzione di esami strumentali, ...varesenoi