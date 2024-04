Di Napoli su Cheddira | “Sogna di arrivare al Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 aprile 2024) A “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Bruno Di, procuratore di Walid. Queste le sue parole: Come sarà il procuratore del futuro? Sempre meno legato all’ingaggio singolo oppure Dicrede sarà uguale al modello attuale? “Sicuramente la figura del procuratore si sta evolvendo, sta andando verso una direzione diversa. Oggi, abbiamo a che fare con il mondo dei social, che enfatizza e mette in risalto tante sfaccettature dei calciatori. Oggi si controlla se un ragazzino mette qualche storia che non potrebbe. Serve tenere gli occhi aperti. Si sta andando verso un servizio a 360 gradi. Cerchiamo di dare tutto quel che può essere fondamentale. Forniamo assistenza sui social, relativa al periodo estivo e all’alimentazione, così come ...