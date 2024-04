Di Felice re della fatica | vince la Indian Pacific | 5 500 chilometri in bici attraversando tutta l’Australia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sydney, 8 aprile 2024 – Omar Dil’ha rifatto. Non contento del trionfo nell’ultima TransAm, la gara inin solitaria che l’ha visto in soli 17 giorni e mezzo attraversare gli Stati Uniti da Ovest a Est, l’ultracyclist romano ha vinto anche la. E’ la competizione analoga che mette alla prova questi cultorisui pedali, con un tracciato di 5.500da Perth a Sydney in Australia. Diha impiegato 19 giorni per percorrere tutto il continente verso est, dovendo superare anche un dislivello complessivo di oltre 30.000 metri. Il percorso si è snodato attraverso il deserto del Nullarbor, lungo la scenica Great Ocean Road, passando attraverso le città di Adelaide e Melbourne. Sono state scalate alcune delle ...