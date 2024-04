Derubata del bancomat nel negozio | denunciate due donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) La Spezia, 8 aprile 2024 – Borseggiata durante lo shopping: la polizia denuncia duebulgare. Sono state identificate dalla squadra mobile della Questura della Spezia e denunciato per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di una tesserarubata, duebulgare già gravate da precedenti di polizia specifici, in Italia senza fissa dimora. I fatti si riferiscono alla fine del mese di febbraio quando la vittima, una donna sessantacinquenne stava facendo shopping in centro città. Uscita da unsi è accorta che la cerniera dello zaino era stranamente aperta e, dopo un rapido controllo, ha notato la mancanza del portafoglio contenente, oltre a denaro contante, anche la tessera. Nonostante la donna avesse bloccato subito la carta, soltanto ...