Def in Consiglio dei ministri Opposizioni | no a documento senza cifre

(Di lunedì 8 aprile 2024) Non undi economia e finanzia privo di una vera analisi dell'impatto delle misure previste, ma contenente solamente le stime tendenziali. Alla vigilia deldeiche, convocato per martedì mattina, dovrebbe varare il Def, l'opposizione avvisa l'esecutivo sulle indiscrezioni che girano sul contenuto del testo che uscirà dal Cdm. Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Pd ed ex sottosegretaria all'Economia, ricorda che «il contenuto deldi economia e finanza non è un optional, non è una scelta del governo di turno. È disciplinato per legge. Un DEF »leggero«,parte programmatica, sarebbe quindi semplicemente contro la legge. Davvero il governo vuole spingersi a tanto?». Dello stesso avviso anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ...