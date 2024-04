Def al buio | i tecnici bloccano il Governo | cosa rischia l’Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilpotrebbe presentare un cosiddetto “Def al“. Si tratta di un documento di economia e finanza senza previsioni sugli obiettivi di finanza pubblica, ma soltanto con il dato macroeconomico tendenziale. Il piano dell’esecutivo sarebbe quello di attendere un cambio della commissione europea a Giugno, sperando in migliori alleati in Europa per strappare una maggiore flessibilità. La decisione però, in queste circostanze, sarebbe senza precedenti nella storia della Repubblica italiana e potrebbe avere conseguenze immediate già prima di giugno. In particolare, gli investitori che comprano il debito pubblico italiano, senza dati ufficiali, potrebbero ipotizzare il peggio e gli interessi sul debito aumenterebbero. Anche idel ministero dell’Economia non sarebbero d’accordo su questa scelta. Cos’è il Def e ...