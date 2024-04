Dedizione e allenamento | i figli di Cristiano Ronaldo in palestra | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024)è un grandissimo sportivo. O lo si ama o lo si odia, ma che abbia una forte mentalità,e spirito di sacrificio è oggettivo e anche chi non lo ama lo ammette. Come lui, anche tutta la sua famiglia è amante dello sport, dell’attività fisica, per stare sempre in forma ed in salute. Lo ha dimostrato Georgina Rodriguez, compagna del calciatore portoghese, con delle simpatiche Storie Instagram. La modella ha condiviso deidalla, nei quali si vedono i gemelli Eva e Mateo, allenarsi insieme a lei. Affondi per il piccolo Mateo, mentre Eva si è concentrata sugli squat. L'articolo: idiin...