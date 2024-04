De Zerbi e Farioli | il giovane calcio italiano d’esportazione non sorride più | Brighton e Nizza in crisi nera

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilnonpiù. Dopo due splendidi avvii nei rispettivi campionati, adesso Francescoe Roberto Defanno i conti con ladelle loro squadre, da quelche dalla lotta al vertice col Psg – che chiaramente era fin troppo per gli obiettivi di inizio stagione – ora deve difendere un piazzamento europeo, alche si trova al decimo posto in Premier League, fatica tantissimo a esprimere il suoed è crollato nel rendimento sotto ogni aspetto, primo tra tutti quello dei gol segnati, fiore all’occhiello del suo allenatore. Francesi e inglesi hanno a lungo lodato le gesta dei due allenatori, ora però le cose ...

KEVIN BERTONI Milano, 5 marzo 2024 - Weekend che ha sorriso più ai giocatori rispetto agli allenatori Italiani nei top campionati europei. In Premier League vittorie nette per Jorginho con ... (sport.quotidiano)

Allenare la Juventus No, ci tengo alla mia carriera | Allegri, il posto è ben saldo: il primo sostituto ha detto NO - Mancano davvero poche partite alla fine del campionato di Serie A e ormai sembra cosa certa che la Juventus il prossimo anno non sarà più guidata da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, come ...jmania

NEWS - Allievi del Master Uefa Pro a Nizza con Farioli - Classe 1989, Francesco Farioli, alla sua prima stagione in Francia dopo l'esperienza in Turchia, con il Nizza e' in piena corsa per un piazzamento nelle prossime coppe. Un tecnico dalle idee innovativ ...napolimagazine

Allievi del Master UEFA Pro in trasferta a Nizza. Farioli: "L'anno scorso io ero dalla vostra parte" - Classe 1989, è uno dei giovani allenatori di cui si parla di più in tutta Europa: Francesco Farioli, alla sua prima stagione in Francia.tuttomercatoweb