De Laurentiis sui social | “Forza Juve… Stabia! Complimenti per la promozione”

(Di lunedì 8 aprile 2024) “…..per la!!”. Lo ha scritto Aurelio Dein un tweet che sta diventato virale su X, l’ex Twitter. Il presidente del Napoli si è infatti complimentato con la Juve, promossa in Serie B dopo il pareggio contro il Benevento, ma con una evidente allusione alla Juventus, squadra della quale la formazione azzurra è notoriamente divisa da una rivalità, spesso e volentieri rimarcata proprio dal numero uno degli azzurri.…..per la!! — AurelioDe(@ADe) April 8, 2024 SportFace.

